الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: انتظام سير عملية الاقتراع بعد إنتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية.

وعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية، في اليوم الثالث والأخير.

وأجرى المستشار بنداري، خلال المؤتمر الصحفي "اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، حيث اطمأن منهم على سلامة إجراءات سير عملية الاقتراع بسلاسة، وما إذا كانت هناك ثمة ملاحظات أو شكاوى قد وردت إليهم حتى يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات التدخل لإزالة أسبابها".

وأكد أن "العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أية عقبات أو معوقات، وأن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT