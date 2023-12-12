الحملة الرسمية للسيسي تشكر الشعب المصري على الإقبال الكثيف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بياناً شكرت فيه الناخبين على إقبالهم الكبير، مشيرة إلى أن ذلك يثبت الوعي الكبير للشعب المصري.

وجاء في نص البيان: "تابعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عملياتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية على مدار اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والذي شهد استمرار توافد حشود الناخبين بشكل كبير على مقار الاقتراع خلال الثلاثة أيام، وهي كثافات غير مسبوقة".

وأضاف البيان: "وتتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/ عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الوطني، إذ إنه أعطى من خلال المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الدرس الحقيقي للجميع، بما يثبت الوعي الكامل بالتحديات التي يمر بها الوطن في المرحلة الراهنة، وبما يعكس إدراك الشعب المصري العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم ..".

كما تقدمت الحملة بالشكر، للهيئة الوطنية للانتخابات، "على جاهزية وانتظام عمل لجان الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، خاصة في ظل التوافد الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع".

وأكدت الحملة، أنه على مدار الثلاثة أيام ومن خلال المتابعة مع مندوبيها ووكلائها باللجان الفرعية والعامة، لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق سير العملية الانتخابية.

‎وجرت الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من 10 وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

المصدر: RT