حاكم دبي يمنح اقتصاديا مصريا مشهورا جائزة نوابغ العرب

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز الاقتصادي الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بجائزة "نوابغ العرب".

"نوابغ العرب" هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول العربية .. والإنجازات العربية .. والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية .. نبارك للفائز عن فئة الاقتصاد في جائزة نوابغ العرب.. الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وذلك تقديراً… pic.twitter.com/xxXQlNpzad — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 12, 2023

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وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد، إن الجائزة تمنح للعريان "تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم".

وأضاف أن جائزة "نوابغ العرب"، هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول والإنجازات العربية، والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية.

ويعد محمد العريان خبيرا اقتصاديا مصريا أمريكيا شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لبيمكو واستقال من منصبه في 21 يناير 2014، وتردد اسم الدكتور محمد العريان، لتولي رئاسة الوزراء، خلفا للدكتور كمال الجنزوري في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

المصدر: RT