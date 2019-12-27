محمد بن راشد: يتعثر الملايين بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه!

نشر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاطرة بعنوان "علمتني الحياة".

واستشهد بن راشد اليوم الجمعة في تغريدته، بقصة خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب، حيث قال إنه كان يخاف ويخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.

وأضاف: "نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر وآمالهم تتبخر، بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه"، مشيرا إلى أن الحياة علمته أنه "إذا خاف حاكم من شعبه، فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده".

#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف..كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها... نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه..#علمتني_الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 27, 2019

المصدر: RT