وزير الداخلية المصري يتابع إجراءات تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

قام وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، بمتابعة إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن.

وتواصل توفيق مع عدد من مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية.

كما أكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف الطارئة.

وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة ومستوى متميز للقوات في تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية ترسيخا لدعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والتصدي الحاسم لأية محاولة تستهدف النيل من أمن الوطن ومقدراته واستحقاقاته.

المصدر: RT