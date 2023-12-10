لمتابعة بدء سير الانتخابات الرئاسية.. الحملة الرسمية للسيسي تعقد غرفة عمليات مركزية (صور)

بدأت غرفة العمليات المركزية للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، متابعة تصويت المصريين بكافة أنحاء الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024.

إقرأ المزيد

وبدأت الغرفة عملها اليوم الأحد اعتبارا من التاسعة صباح، مع انطلاق أول أيام الاقتراع، حيث تتابع عبر التقنيات المتطورة والتواصل الميداني مع مندوبي اللجان، أماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة، خلال أيام الاقتراع الثلاثة.

وأشارت الحملة الرسمية للسيسي، إلى أن الغرفة ستسهم بالتدخل مركزيا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومتابعة عملية التصويت وفقا للضوابط الدستورية والقانونية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 9 آلاف و376 مركز اقتراع، بينها 11 ألفا و631 لجنة فرعية بكافة أنحاء مصر.

يذكر أن التصويت حدده الجدول الزمني بأيام 10، و11، و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

المصدر: RT