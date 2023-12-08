مصر تعلن شراء آلاف الأطنان من القمح الروسي

أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي.

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وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس، عن شراء القمح المستورد من العديد من المناشئ.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 وأن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات تلفزيونية في 23 أكتوبر إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة، وأن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع احتياطاتنا، حيق أن لدينا احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.

المصدر: وكالات