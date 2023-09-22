أول رد رسمي في مصر حول استغناء القاهرة عن القمح الروسي

رد مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم العشماوي على إداعاءات وكالة بلومبرغ حول استغناء مصر عن القمح الروسي.

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وردا على سؤال RT حول تقرير نشرته وكالة بلومبرغ يتحدث عن استغناء مصر عن القمح الروسي، أكد عشماوي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، قائلا: "للأسف خبر عار تماما من الصحة".

وتابع عشماوي: "علاقتنا مع روسيا استراتيجية وتعاملنا التجاري معها يسير علي قدما وساق، كما ذكرت تربطنا بها علاقات تجارية وطيدة".

وأدعت وكالة بلومبرغ أن مصر ستتحول إلى استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن منعت موسكو توريد الحبوب الروسية.

وقالت المصادر التي لم تسمها الوكالة مدعية إن موسكو اعترضت على تسعير الصفقة الضخمة. وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرض فيها عملية شراء القمح الروسي من قبل هيئة السلع التموينية إلى حالة من الاضطراب، حيث تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.

ويدحض هذه الإدعاءات أيضا، لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أعرب وزير الخارجية المصري خلال لقائه بنظيره الروسي عن ترحيبه باستمرار موسكو في توريد الحبوب إلى مصر رغم التحديات الدولية القائمة.

المصدر: RT