الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل بوتين في قصر الوطن

استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الوطن، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.

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ويقوم الرئيس الروسي بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يبحث الرئيس قضية التسوية الفلسطينية إضافة إلى آفاق مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

المصدر: RT