الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل بوتين في قصر الوطن
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استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الوطن، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.
هنا #الامارات وعاصمتها #أبوظبي تستقبل الرئيس الروسي #بوتين في قصر الوطن 🇦🇪🇷🇺 pic.twitter.com/M8ICfcyeOb— Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) December 6, 2023
ويقوم الرئيس الروسي بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يبحث الرئيس قضية التسوية الفلسطينية إضافة إلى آفاق مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
المصدر: RT