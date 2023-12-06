 
مباشر
عاجل
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل بوتين في قصر الوطن

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل بوتين في قصر الوطن

أخبار العالم العربي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستقبل بوتين في قصر الوطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjs5

استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الوطن، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى أبو ظبي (فيديو)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى أبو ظبي (فيديو)

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة  والمملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يبحث الرئيس قضية التسوية الفلسطينية إضافة إلى آفاق مواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا