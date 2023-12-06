الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى أبو ظبي (فيديو)
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وصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مطار أبو ظبي حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.
ومن المطار توجه الرئيس الروسي إلى قصر الوطن في أبو ظبي حيث سيعقد مباحثات مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وسيكون هذا اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي والإماراتي هذا العام، وكان الاجتماع السابق بينهما في يونيو الماضي على هامش" منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وكذلك زار محمد آل نهيان بطرسبورغ في أكتوبر 2022.
المصدر: RT