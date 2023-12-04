البرهان: أي مفاوضات بشأن السلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن أي مفاوضات بشأن السلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني "لن تكون مقبولة".

واضاف البرهان خلال مخاطبته حشدا عسكريا بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة يوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة "أي مفاوضات لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة و لا حلول ستفرض علينا من الخارج".

وتابع "لقد ذهبنا للتفاوض بقلب مفتوح لأجل التوصل لسلام عادل وشامل ودائم، ونقول لمن يتسولون في عواصم العالم ويدعون جلب الحلول بأن الحل فى الداخل وعليهم التفاوض مع الشعب السوداني والذي سيلفظ التمرد و كل من يتعاون معه".

وأكد البرهان استمرار الجيش السوداني في المعركة لهزيمة قوات الدعم السريع.

وجدد البرهان رغبة السودان في التعاون مع المجتمع الدولي، ورحب بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد وقال "لا نريد مبعوثا ينحاز لفئة أو مجموعة وإلا سيكون مصيره مثل فولكر بيرتس (المبعوث الأممي السابق) بل نريد بعثة محايدة تسهم في استقرار وأمن السودان ووحدته".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي، مواجهات مسلحة بالخرطوم ومدن أخري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة للتنسيق فإن أكثر من 6 ملايين شخص قد هربوا داخل السودان وخارجه منذ منتصف أبريل 2023.

وفر ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص من السودان منذ منتصف أبريل بحثا عن الأمان والحماية في البلدان المجاورة.

المصدر: RT + وكالات