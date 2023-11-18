تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان

أفادت صحيفة النهار بأنه تم تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى السودان.

ويخلف لعمامرة الألماني، فولكر بيرثيس، الذي استقال شهر سبتمبر الماضي.

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وشغل السياسي الجزائري منصب وزير الخارجية الجزائري من 2013 إلى 2017 ومرة أخرى من 2021 إلى 2023. وسبق له أن تولى منصب المبعوث للأمم المتحدة الى ليبيريا بين عامي 2003 و2007، بينما شغل في الفترة 1993 و1996 منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.

وسحب لعمامرة في 2020 موافقته على الاقتراح الذي قدمه له غوتيريش، في 7 مارس 2020 لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الامم المتحدة في ليبيا. بعد رفض الولايات المتحدة لذلك.

المصدر: النهار الجزائرية