الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية: لا يزال هناك نحو 200 مواطن روسي في غزة

صرح رئيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية سيرغي ستيباشين بأنه لا يزال ما بين 150 إلى 200 مواطن روسي عالقين في منطقة القتال في قطاع غزة، مؤكدا أنه سيتم إجلاؤهم من هناك.

وقال ستيباشين في تصريح لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الأحد: "لقد تواصلنا مع وزارة الطوارئ (الروسية).. لا يزال حوالي 150-200 ممن يحملون الجنسية الروسية هناك في غزة. أعتقد أننا سنخرجهم من هناك".

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وأضاف ستيباشين أن "حماس" وإسرائيل أيضا "يفهموننا ويسمعوننا".

وكانت البعثة الروسية في فلسطين أعلنت استئناف عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من قطاع غزة يوم السبت 2 ديسمبر، بعد تجدد الأعمال القتالية في القطاع.

وفي أواخر الشهر الماضي قالت الخارجية الروسية إن العدد الإجمالي للمواطنين الروس وأفراد أسرهم الذين تم نقلهم إلى موسكو من غزة بلغ 762 شخصا من أصل حوالي 950 طلبوا المساعدة، وأن إجراءات الإجلاء ستستمر.

يذكر أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية هي أقدم منظمة غير حكومية علمية وإنسانية في روسيا، تم إنشاؤها بمرسوم من الإمبراطور ألكسندر الثالث عام 1882، مع الهدف الأساسي هو تعزيز الحج إلى الأراضي المقدسة، وكذلك العمل في مجال الدراسات العلمية الفلسطينية والتعاون الإنساني مع دول المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"