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روسيا تستأنف عملية إجلاء رعاياها وأقاربهم من غزة

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روسيا تستأنف عملية إجلاء رعاياها وأقاربهم من غزة
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أعلنت البعثة الروسية في فلسطين استئناف عملية إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين من قطاع غزة اليوم السبت 2 ديسمبر. بعد مواصلة الأعمال القتالية في القطاع.

وقالت البعثة: "استؤنفت جهود إجلاء المواطنين الروس وأقاربهم الفلسطينيين المقربين من قطاع غزة في 2 ديسمبر. وتجري العملية على خلفية الأعمال القتالية التي بدأت مرة أخرى أمس بعد هدوء دام أسبوعا".

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وأضافت: "بالتعاون مع زملائنا من سفارتينا في القاهرة وتل أبيب، والإدارات ذات الصلة بوزارة الخارجية الروسية ووزارة الطوارئ الروسية، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى، نواصل العمل بكثافة على إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم من منطقة النزاع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

المصدر: RT

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