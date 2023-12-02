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شبكات دولية تحاول تهريب 47 كغ من الكوكايين إلى الأردن

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شبكات دولية تحاول تهريب 47 كغ من الكوكايين إلى الأردن
أرشيف
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ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، 47 كيلوغراما من الكوكايين، في محاولة تهريب نظمتها شبكات دولية، بالتعاون مع 3 متورطين داخل المملكة أُلقي القبض عليهم جميعا.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم السبت، إن فريق تحقيق من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أسابيع التحقيق ومتابعة معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص داخل المملكة، بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية لتهريب المخدرات، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة.

وأضاف أن التحقيقات قادت إلى أن شحنة مخدرات معبأة داخل طرد بريدي قادم من إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح إدخالها عبر الحدود، ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة الجرمية باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للمملكة.

المصدر: بترا

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