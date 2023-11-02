القوات المسلحة الأردنية تعترض طائرة مسيرة محملة بـ"الكريستال" قادمة من سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس، أن المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، اعترضت طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة عبور طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أن "الطائرة التي تم إعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكريستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

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المصدر: وكالة الأنباء الأردنية