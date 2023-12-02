تحديث مستمر لتطورات المساء.. حزب الله يحقق "إصابات مباشرة" بين جنود والجيش الإسرائيلي يقصف الجنوب

أعلنت المقاومة الاسلامية التابعة لحزب الله استهداف قوة عسكرية إسرائيلية خلال تواجها داخا منزل في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان بـ"الأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وقال بيان صادر عن الحزب أن الهجوم يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة"، وأنه يأتي "في ردٍ أولي ‏على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس" والذي قتل فيه أم وابنها.

كما أعلن حزب الله في بيان استهداف موقع المرج ‏بـ"الأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة". ‏

واستهدف مقاتلو حزب الله موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة و"تمّ إصابته إصابة مباشرة" في القطاع الشرقي.

كما سقطت عدة صواريخ من لبنان في محيط موقع مسغاف عام على الحدود مع لبنان، ورد

الجيش الاسرائيلي بنيران المدفعية بقصف مدفعي على أطراف بلدات الجبين والناقورة في القطاع الغربي لجنوب لبنان. وأفادت مراسلة RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة جديدة على أطراف بلدة اللبونة في القطاع ذاته، كما شن غارات على بلدتي بيت ليف والعديسة.



ونفذ الطيران الاسرائيلي غارتين على أطراف يارون ومارون الراس في القطاع الاوسط جنوب لبنان.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مرتفعات كفرشوبا و كفرحمام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأكد شهو عيان لمراسلة RT دوي صافرات الانذار لأول مرة في العفولة والناصرة ومرج ابن عامر وهو ما يعتبر أوسع نطاق للصافرات شمالا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

لكن لم يبلغ عن سقوط صواريخ في تلك المناطق.

يتبع..