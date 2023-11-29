مصر.. الزمالك يزيل لافتات 10 شخصيات بينها تركي آل الشيخ

أعلن الإعلامي المصري إيهاب الكومي أن إدارة نادي الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، قررت إزالة اللافتات من حدائق النادي، والتي وضعت خلال حقبة مرتضى منصور.

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وقال إيهاب الكومي، إن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إزالة لافتات كل من علاء مقلد، وأحمد مرتضى، وخالد لطيف، وحنفى بسطان، وأحمد جلال، وأحمد مصطفى، إسماعيل يوسف، وتركي آل الشيخ، ومحمود بدر الدين، وسيد مشعل.

وأوضح إيهاب الكومى أن هذا القرار جاء من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك، بناء على رغبة أعضاء الجمعية العمومية.

ووضع مجلس إدارة الزمالك، بقيادة مرتضى منصور، في أكتوبر 2018، لافتة تحمل اسم تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على المبنى الاجتماعى الجديد بالنادي.

وشهدت تلك الفترة خلافات كبيرة بين المستشار السعودي ومجلس إدارة الأهلي، فيما برر مرتضى منصور الواقعة بأنها رد للدعم الكبير المقدم من آل شيخ.

ودعم آل شيخ فريق الزمالك بنحو 280 مليون جنيه، بعد تكفله براتب المدرب السويسري كرستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق، واستقدام الثنائي التونسى حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

المصدر: المصري اليوم