قادة الإمارات يهنئون السعودية على فوزها باستضافة الرياض "إكسبو 2030"

هنأ قادة دولة الإمارات،السعودية على فوز العاصمة الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، يوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على حسابه في منصة "إكس": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض".

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن "التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار".

من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه في منصة "إكس": "نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030… نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030".

وتابع: "فرحة الشعب السعودي فرحتنا ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا. ألف مبروك للسعودية".

يذكر أن دبي نظمت معرض اكسبو 2020، بحضور 23 مليون زائر، وستنظم مدينة أوساكا اليابانية نسخة 2025، حيث يقام المعرض كل 5 سنوات.

وفازت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو 2030" بعد منافسة مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

المصدر: RT