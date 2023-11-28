مفكر سياسي مصري: جو بايدن أسوأ رئيس حكم الولايات المتحدة وصهيوني حتى النخاع

أكد المفكر السياسي المصري، مصطفى الفقي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أسوأ رئيس حكم الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه صهيوني حتى النخاع.

وقال الفقي في ندوة صحافية بجريدة "أخبار اليوم": "إن الاحتلال الإسرائيلي من أسوإ الاحتلالات في العالم ولديهم جرائم لا حصر لها وسط صمت دولي رهيب، الشعب الفلسطيني عانى كثيرا ودفع الكثير لاسترجاع أرضه والفلسطينيين دفعوا أكبر فواتير الدم في التاريخ".

وأوضح أن أحداث 7 اكتوبر لها نتائج مثل إنهاء مستقبل نتنياهو السياسي، والعالم أدرك خطورة القضية الفلسطينية.

وأضاف الفقي أن: "العدوان الإسرائيلي على غزة أنهى المستقبل السياسي لنتنياهو والعالم كله التفت لخطورة الوضع وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية".

وختم: "علينا أن ندرك ونعلم أن الأمريكان كانوا مرعوبين من اندلاع حرب اقليمية في الشرق الاوسط وبدأ الكلام يطفوا على السطح حول حل الدولتين، ويكون لفلسطين دولة مستقلة آمنة منزوعة السلاح".

المصدر: RT