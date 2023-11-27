صحيفة إسرائيلية: هل ينهي اقتراح السيسي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

علقت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضية، حيث وصفته أنه مثير للاهتمام بسبب الطريقة التي يعتقد أنها يمكن أن تنهي الصراع.

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وقالت الصحيفة في تقريرها أن السيسي أوضح الشروط التي سيتم بموجبها إقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل.

وقال السيسي إن "الحل الوحيد لهذا الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967"، لافتا إلى "أننا مستعدون لنزع سلاحها، وأن يكون هناك ضمانات لذلك في شكل قوات من حلف شمال الأطلسي، وقوات من الأمم المتحدة، وقوات من دول عربية، وقوات أمريكية. أي شيء يريدونه".

وهنا قالت معاريف إن هذا التصريح يأتي بعد أن اتخذ الرئيس المصري موقفا متشددا بشأن هجرة المواطنين من غزة إلى مصر بسبب الحرب، حيث قال السيسي، الشهر الماضي، إن "تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن. نحن نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لدفع المواطنين للجوء والهجرة إلى مصر".

وقال الرئيس أيضًا: "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلماذا لا يتم نقل الفلسطينيين إلى النقب؟ لا نريد أن تصبح سيناء قاعدة لشن عمليات إرهابية ضد إسرائيل. استمرار العمليات العسكرية الحالية في غزة ستكون لها عواقب قد تخرج عن نطاق السيطرة وتهدد بتوسيع الصراع".

المصدر: معاريف