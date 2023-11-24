السيسي: مستعدون لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بوجود قوات من الناتو او الأمم المتحدة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن هناك استعداد لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية وتكون منزوعة السلاح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، صباح الجمعة، أن المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية إلى جوار الدولة الإسرائيلية.

واستطرد: "مستعدون لتكون الدولة منزوعة السلاح، ووجود قوات من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأشار إلى أن "إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون مطلوبًا؛ نتيجة تعثر المسار على مدار السنوات الماضية".

المصدر: RT