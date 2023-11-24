تحذير من الجيش اللبناني إلى المواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب

أصدرت قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة تحذيرا للمواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب، مع بدء الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت قيادة الجيش في بيان: "في ظل عودة جزء من المواطنين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية التي غادروها نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الأخيرة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي ولا سيما الذخائر الفسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم 1701".

تحذير المواطنين العائدين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية من مخلفات اعتداءات العدو الإسرائيلي#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/aweixjzaNMpic.twitter.com/dONNohds5s — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 24, 2023

دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، وسيتم بموجبها إطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT