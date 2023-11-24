 
مباشر

تحذير من الجيش اللبناني إلى المواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب

أخبار العالم العربي

تحذير من الجيش اللبناني إلى المواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wh9x

أصدرت قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة تحذيرا للمواطنين العائدين إلى منازلهم في الجنوب، مع بدء الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت قيادة الجيش في بيان: "في ظل عودة جزء من المواطنين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية التي غادروها نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الأخيرة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي ولا سيما الذخائر الفسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم 1701".

دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، وسيتم بموجبها إطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا