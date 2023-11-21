قرار السيسي يكشف سبب عزله للمستشار ماجد الهلالي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار ماجد نشأت الهلالي نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

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وتبين أن ماجد نشأت الهلالي نجل رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، وتم عزله بناء على الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 36ق تأديب بجلسة 2023/9/12.

رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق والد المستشار ماجد نشأت الهلالي، هو اللواء نشأت الهلالي مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، ومحافظ سوهاج الأسبق، والذي توفي يوم 19 ديسمبر 2020.

ويعد والد المستشار المعزول، من مواليد المنصورة سنة 1944، حاصل على ليسانس الحقوق وبكالوريوس المواد العسكرية عام 1965 والأول على دفعته، وحاصل على الدكتوراه في القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1985.

المصدر: القاهرة 24