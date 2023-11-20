الأردن.. تحديد اجتماع لمراجعة اتفاقية الغاز مع إسرائيل

كشف رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عن عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية يوم الأحد القادم، يضم وزير الطاقة صالح الخرابشة، لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.

وقال الصفدي إن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وأفاد بأن اجتماعا عقد يوم أمس ضم نقيب المحامين يحيى ابوعبود وأحزاب يسارية وغير يسارية لبحث مراجعة الاتفاقيات.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن قبل أيام أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل.

وقد أثار تصريح الصفدي حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، وقال: "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه".

المصدر: "عمون" + RT