مراسل RT: الجيش الإسرائيلي قصف قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بقذيفة مدفعية (فيديو)

قال مراسل RT في غزة مساء يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي قصف قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بقذيفة مدفعية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مستشفى كمال عدوان الحكومي استقبل اليوم المصابين والقتلى الذي سقطوا في القصف الذي استهدف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا ومدرسة بتل الزعتر.

وسقط 200 شخص على الأقل بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

إقرأ المزيد

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها حصلت على صور مروعة لأشخاص قتلوا بغارة على مدرسة في غزة.

وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 12000 قتيلا.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 378 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT