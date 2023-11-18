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إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من صندوق "تحيا مصر" لسكان غزة

أخبار العالم العربي

إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من صندوق
RT
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شهدت القاهرة اليوم السبت إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق "تحيا مصر" لإغاثة أهل غزة.

وتضم القافلة التي أطلقها "تحيا مصر" تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، حوالي مائتي شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كافة الاحتياجات الملحة والضرورية.

وتحمل شاحنات القافلة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

وحضر فعالية إطلاق القافلة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، واللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق "تحيا مصر"، ولفيف من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

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وفي الأسبوع الماضي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وسبق أن أرسلت مصر أكثر من شحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما فيها تلك القادمة من دول أخرى، كما أكدت استعدادها لاستقبال أي جرحي ومصابين من غزة.

المصدر: RT

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