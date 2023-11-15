السيسي يوجه بتسيير مساعدات إضافية إلى غزة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: وجه الرئيس المصري بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بواقع 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أعلن أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وأكد أبو زيد أن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وأعرب عن استنكار القاهرة الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معربا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفسلطيني في قطاع غزة.

المصدر RT