مرشح للرئاسة في مصر: البلد لن تتحمل 6 أعوام أخرى واستمرار النظام الحالي يعني اختيار مستقبل غير آمن

قال المرشح الرئاسي في مصر فريد زهران، إن البلد لن تتحمل 6 أعوام أخرى وإن استمرار النظام الحالي في الانتخابات القادمة يعني اختيار مستقبل غير آمن.

وأكد زهران رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" خلال مؤتمر جماهيري بالبدرشين في الجيزة، "أن الانتخابات الرئاسية الحالية فرصة لإحداث تغيير سلمي آمن لأن البلد لن تتحمل 6 سنوات أخرى في ظل هذا النظام الحالي"، وفق ما نقله مراسل RT في مصر.

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وأضاف المرشح الرئاسي أن "اختيار مرشح أدار البلد في السنوات السابقة بالطريقة التي أوصلتنا لارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية بهذا الشكل، هو اختيار النظام الذي تسبب في أن يسعى الشباب للسفر بطرق غير شرعية معرضا حياته للخطر لأنه لا يجد فرصة عمل داخل بلده.. هو اختيار النظام الذي أوصلنا لتردي مستمر في الأوضاع يوما بعد يوم".

وأردف قائلا إن "اختيار هذا النظام مرة أخرى يعني اختيار مستقبل غير آمن ويزيد من الاحتقان واحتمالات الانفجار".

وأوضح زهران أن المشاركة في انتخابات الرئاسة هذه المرة هي مشاركة في مستقبل مصر.

وأشار إلى أن أول انتخابات تعددية سياسية في مصر كانت في 2005، ثم انتخابات 2012 التي تمت في ظروف استثنائية، ثم انتخابات 2014، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي له شعبية كبيرة وقتها، وكان مرشح الضرورة ولم تكن هناك فرصة لانتخابات تنافسية، وفي 2018 كانت أكثر الانتخابات غرابة في العالم عندما أعلن المرشح المنافس أنه سوف ينتخب الرئيس السيسي.

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وصرح زهران بأن المشاركة في العملية الانتخابية هذه المرة هي مشاركة في مستقبل مصر وإمكانية التغيير الآمن والسلمي والديمقراطي.

وأكد المرشح الرئاسي على ضرورة عدم إضاعة الفرصة للتغيير من أيدينا، لأن مصر في أمس الحاجة إلى أن تنتقل للتغير بشكل آمن وسلمي.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي في غزة، وجه زهران التحية والتقدير والاعتزاز للشعب الفلسطيني الصامد، مشيدا بموقف القوات المسلحة المصرية ومؤكدا رفض التهجير القسري للفلسطينيين والإصرار على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

ووجه المرشح للانتخابات الرئاسية رسالة للمصريين حيث قال "إذا كان الشعب الفلسطيني يهمكم فلا بد من تغيير الوضع في مصر للأفضل كي تكون في حالة أقوى تحتمل ليس فقط الدفاع عن نفسها وأرضها وإنما الدفاع عن المنطقة بأكملها والعالم العربي أجمع باعتبارها الأقوى وصاحبة الإمكانيات الأكبر".

المصدر: RT