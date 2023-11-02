مرشح لرئاسة مصر يكشف عن خطوته تجاه روسيا والصين حال فوزه بالانتخابات

قال المرشح الرئاسي المصري رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إن "لدي تاريخا سياسيا ولست وافدا على العمل السياسي، كما أن تاريخي السياسي يسمح لي بالترشح لرئاسة مصر".

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وأضاف فريد زهران خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر: تواصلت مع العديد من القيادات الفلسطينية وسمعت منهم ما يثلج القلب، والحرب في غزة سحبت التركيز من متابعة الجمهور لأحداث الانتخابات الرئاسية.

كما أوضح زهران: أدعم الموقف المصري الحالي تجاه القضية الفلسطينية، ولو أصبحت رئسيا سأسعى لتقوية العلاقات مع روسيا والصين، كما لو أصبحت رئيسا سأعمل على تعافي الاقتصاد المصري خلال 3 أشهر.

وتابع زهران: أتمنى إتاحة المشروعات للقطاع الخاص وإدارة الدولة للمشروعات القومية الكبرى فقط، كما أنني ملتزم بكل الاتفاقيات التي تم إبرامها، وسأسعى إلى تحرير الاقتصاد المصري من النظام الحاكم عند تولي الحكم.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية