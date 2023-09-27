مصر.. بيان هام لحملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فريد زهران

أصدرت حملة فريد زهران المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر بيانا أعربت من خلاله عن قلقها البالغ من عدة شواهد تتعارض مع ما يرجونه من انتخابات 2024 كخطوة لبناء مسار ديمقراطي

وقالت حملة فريد زهران إنهم أكدوا في مشروع تقدموا به لأمانة الحوار الوطني وفي بيانات صدرت عن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الحركة المدنية"، أنهم مستعدون على الدوام للمشاركة في الانتخابات إذا لم يتم منعهم من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما أفاد به مراسل RT في القاهرة.

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وأضافت الحملة "لكن، وبكل أسف، نحن نرصد الآن وبكل قلق واستياء العديد من الشواهد التي تشير بأن هناك جهات تحاول منعنا من المشاركة".

وذكرت في بيانها عددا من الشواهد، حيث قالت إنها على سبيل المثال لا الحصر، "انحياز أغلب أجهزة السلطة التنفيذية الواضح بما فيها أجهزة الإعلام للسيد رئيس الجهورية"، "حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة" و"التضييق لتحرير توكيلات"، مشيرة إلى أنه وفي المقابل هناك العديد من الأنباء المتواترة التي تؤكد على أن هناك تضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات وهي شكاوى تستحق التدخل من الهيئة الوطنية للانتخابات والتحقيق فيها ووقفها.

وأضافت أن حملة المرشح المحتمل فريد زهران تعرضت لعدة مضايقات، أهمها عدم السماح لبعض أنصاره في إصدار التوكيلات، وعدم تمكن الحملة من تأجير مقرات للحملة في المحافظات أو حتى مقر رئيسي في القاهرة حتى الآن نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح.

كما أشارت حسب نص البيان، إلى أنه تم استقطاع أجزاء كبيرة من حوار المرشح فريد زهران مع المحاور أسامة كمال بسبب مشاكل هندسية، مبينة أنه الظهور التلفزيوني الوحيد لمرشحهم.

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وبينت أن فريد زهران تعرض لحملة ممنهجة زعمت أن المرشح عليه أحكام قضائية تمنعه من الترشح.

وأكدت الحملة أنهم عازمون على استكمال الطريق في استيفاء أوراق الترشح باتباع كل السبل بما فيها إقناع بعض نواب البرلمان المحسوبين على "التيار الديمقراطي" داخل البرلمان.

هذا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية