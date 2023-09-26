مصدر مصري يوضح حقيقة صدور أحكام قضائية على مرشح رئاسي محتمل

كشف موقع "القاهرة 24" المصري نقلا عن مصدر مقرب من المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حقيقة صدور أحكام قضائية سابقة ضده، مؤكدا أنها غير صحيحة.

وأوضح المصدر المقرب من زهران حقيقة صدور أحكام في حقه لاتهامه في بعض قضايا الجنح وذلك بعد تداول صحيفة جنائية منسوبة له خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن الورقة المتداولة بزعم أنها صحيفة جنائية لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران انتشرت من قبل خصومه من قبل خلال ترشحه على رئاسة الحزب، مؤكدا أنها غير صحيحة وتم استخراج وثيقة رسمية خالية من أي أحكام.

وأكد المصدر أن فريد زهران سيذهب خلال الساعات القليلة المقبلة لاستخراج صحيفة جنائية جديدة.

وعقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، اجتماعا طارئا امتد لعدة ساعات لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وذكر الحزب في بيان سابق، أنه حضر الاجتماع 134 عضوا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوا.

وقال إن التصويت بدأ بعد الاجتماع واستمر 10 ساعات، وجاءت النتيجة بموافقة الهيئة العليا بترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%، ورفض 15% وامتنع 10% عن التصويت.

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المصدر: موقع "القاهرة 24"