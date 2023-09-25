مرشح محتمل لرئاسة مصر: الحديث عن مجلس رئاسي يقود البلد سابق لأوانه

قال رئيس "حزب المصري الديمقراطي" فريد زهران، إن "الحركة المدنية الديمقراطية لها توجهات واضحة وبرنامج محدد والحديث حول المجلس الرئاسي المستقبلي سابق لأوانه".

وأوضح فريد زهران خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" بقناة "دي إم سي": "لم يعرض على حتى الآن من أي مرشح رئاسي فكرة التواجد ضمن مجلس رئاسي، وحال عرض ذلك سيكون لكل مقام مقال خاصة فيما يتعلق بمن هو الشخص وعلاقته بالحركة المدنية وما اذا كان جزءا من مسار الحركة المدنية الماضية".

وأضاف: "الحركة المدنية اتخذت الفترة الماضية مسارا محددا حيث وافقت على الدخول في الحوار الوطني وكانت شريكا في مجال سياسي بطريقة معينة، 12 حزبا جلسوا معا طوال فترة عام ونصف العام وحضروا جلسات الحوار الوطني، وأخرجت كتابا بعنوان أفق الخروج".

وقال فريد زهران: "حتى غلق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية المناقشة حول المجلس الرئاسي ممكنة ومطروحة، وهناك عتبة انتخابية الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين أو تأييد 20 نائبا من مجلس النواب، وقد يكون هذا صعبا في أيام قليلة".

وتابع: "الحديث عن مشهد الانتخابات الرئاسية ما زال مشوشا وأية متغيرات قد تطرأ مع ظهور مرشحين آخرين، حيث قد يترشح المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين".

وأكد: "المناقشة حول التحالفات الانتخابية ستظل مفتوحة حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وأحمد الطنطاوي مرشح فردي وحزب الكرامة لم يعلن تأييده حتى الأن وحتى لو الحزب أعلن تأييده فليس له نواب بمجلس النواب، هل يستطيع أحمد الطنطاوي أو جميلة إسماعيل الحصول على دعم من نواب مجلس النواب الإجابة ممكن، وممكن لا، هل لو تضافرت جهودهما هل يمكنهما الحصول على دعم النواب الإجابة لا، الذي يعدل العتبة الانتخابية هو الذي سوف يبقى مرشحا فعلا وأنا حتى الأن مرشح محتمل وأصبح مرشحا حقيقيا لو استكملت أوراقي، وأديت الخدمة العسكرية ولو جميلة إسماعيل وفريد زهران مع أحمد الطنطاوي أو أي مرشح اَخر استكمل بعضهم أو كلهم الأوراق سنجلس سويا وسيكون الأمر الخاص بالمجلس الرئاسي مفتوحا للنقاش".

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المصدر: وسائل إعلام مصرية