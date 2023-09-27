مصر.. "حزب الوفد" يعلن حصول مرشحه المحتمل للرئاسة على 20 تزكية من النواب لخوض الانتخابات

قال النائب المصري ياسر الهضيبي المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عبد السند يمامة، إن "حزب الوفد" جمع 20 تزكية المطلوبة من أعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية في "حزب الوفد" خلال تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24" أن رئيس الحزب اتخذ العديد من الخطوات من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية، ولم يتبق فقط سوى الكشف الطبي.

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وفي وقت سابق، بدأت اللجنة العامة لحزب "الوفد" بالإسماعيلية تشكيل غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بلجان المراكز استعدادا لبدء الحملة الانتخابية لمرشح "الوفد" ورئيسه عبد السند يمامة، وذلك مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني وفتح باب الترشيح.

من جانبه، قال المهندس أشرف علي الدين عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للوفد بالإسماعيلية، إن تشكيل غرف العمليات سيكون البداية، ومن بعد ذلك الاستعانة بمتطوعين من أبناء الإسماعيلية، وتشكيل مجموعات العمل المختلفة لدعم مرشح "الوفد" عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية.

هذا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري