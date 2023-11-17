القسام تنشر فيديو للمحتجز الإسرائيلي الذي مات هلعا من القصف المتكرر (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" لقطات ردا على تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو توضح حقيقة نقلها عددا من المحتجزين الإسرائيليين إلى مراكز الرعاية للعلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم.

ونشرت "القسّام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو وأرفقته بالتعليق: "المحتجز آريه زالمن زدمانوفتش، بطاقة رقم 0010185791، الذي تلقى الرعاية المكثّفة".

وأضافت "القسّام": "وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه علما بأنه مصاب بأمراض مزمنة منها القلب".

وظهر المحتجز الإسرائيلي، المتوفي لاحقا، في مقطع فيديو وهو مُمدّد على سرير العناية الطبية وموصول بالأسلاك إلى الأجهزة الطبية وكان التعب والخوف ظاهرين على وجهه وجسده، مع تقدمه الواضح في السن.

وفي آخر الفيديو ظهر وهو جثة هامدة.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كانت لدى الجانب الإسرائيلي معلومات عن احتجاز حركة "حماس" لرهائن إسرائيليين داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.

وقال لقناة "سي بي إس": "كانت لدينا أسس جدية للاعتقاد أن رهائن كانوا محتجزين في مستشفى "الشفاء"، وهذا أحد أسباب دخولنا له".

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وردت "كتائب القسام" على ما وصفته بكذب نتنياهو وناطق الجيش الإسرائيلي حول وجود أسرى إسرائيليين بالمستشفيات، مشيرة إلى أن نقل بعضهم لمراكز الرعاية الصحية كان للعلاج حفاظا على حياتهم.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء 15 نوفمبر. وأعلن اكتشاف أسلحة وعتاد وحواسيب تحتوي لقطات مصورة للأسرى الإسرائيسليين، وزعم أنها تابعة لحركة "حماس".

وجاء ذلك بعد أن اتّهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

المصدر: RT + وكالات