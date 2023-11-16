والدة أمير قطر تثير تفاعلا بتصريح عن غزة من تركيا (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وما قالته عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والأوضاع هناك.

وفي كلمة ألقتها الشيخة موزا بجلسة تحت شعار " قلب واحد من أجل فلسطين"، نظمتها أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، قالت: "لقد عايشنا طوال عقود كيف سوّقت إسرائيل سرديات تاريخية ملفقة وسيطرت هذه السرديات على العقل الجماعي العالمي. إن العالم كله مطالب بأن يراجع قبوله لهذه السرديات التي أمليت عليه لعقود عديدة. كما يتوجب على العالم الإسلامي أن يقدم سرديته المضادة ويسعى بمختلف الوسائل الإعلامية والفكرية والثقافية والرسمية، إلى نشرها، وتصديرها إلى الوعي الجمعي للأجيال الجديدة".

وذكرت أنه "وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية يموت طفل في غزة كل عشر دقائق. وهذا يعني ما إن أنتهي من كلمتي يكون طفل قد فارق الحياة، وما أن تنتهي جلستنا يكون ثمانية عشر طفلا قد لقوا حتفهم"، مشددة على "أننا سنواصل دأبنا على دعم قطاع التعليم في غزة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع بتشجيع ودعم مالي من دولة قطر".

اعتذار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عن دورها كسفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة، ليس مجرد تعبير ظرفي عن تنديد بفشل منظمة اليونسكو في إنقاذ أطفال غزة في مأساتهم التي يقف العالم عاجزا عن حلها،

بقدر ما هو موقف أصيل من قضايا الطفولة التي سخّرت لها صاحبة السمو المبادرات التعليمية،… pic.twitter.com/WaHMREwFG8 — ASA (@asaqatara) November 16, 2023

وأضافت: "يتعين على دولنا الضغط من أجل وقف الحرب وتزويد أهل غزة بالحاجات الضرورية للحياة. أن كل ما نفعله من أجل أشقائنا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لهو أقل مما يستحقون، وهم الذين يمثلون، في هذه اللحظة من التاريخ، كرامة هذه الأمة".

وقد أعاد النشطاء نشر تصريحات الشيخة موزا، مشيدين باعتذارها عن دورها كسفيرة لليونسكو، ووصفه أحدهم بأنه "موقف شرف"، وقال آخر إنه "موقف أصيل".

الشيخة موزا بنت ناصر تعتذر عن دورها كسفيرة لليونسكو لفشل المنظمة بإغاثة أطفال غزة .. وتتوجه لأطفال فلسطين بالقول :" أشهدُ أنكم وُلدتُم رِجالًا وفَضَحتُم بِصُمودِكُم وثباتِكُم ترنُّح وانكسارَ مَنْ حسبناهُم يومًا رِجالًا" 👇🏼 pic.twitter.com/q4NseWDCqv — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) November 15, 2023

موقف مشرف ..



صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تعتذر عن دورها كسفيرة لليونسكو لفشل المنظمة بإغاثة أطفال غزة .



على جميع من لديهم ضمير حي ان ينسحبوا من هذه المنظمات الصورية التي فشلت في القيام بدورها في غزة . pic.twitter.com/8V5fEJm3z5 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 15, 2023

المصدر: RT