صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل

دوت صافرات الإنذار اليوم الأربعاء في مناطق واسعة من الجليل الأعلى شمالي إسرائي،ل بعد اشتباه بتسلل طائرة من دون طيار قادمة من لبنان.

وشمل الانذار مناطق كيبوتس دان وسنير وأجار وشير ياشوف وهاغوشريم ودافنا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل إن "الحادث قد انتهى"، لكنها لم تحدد طبيعة ما جرى وفي أي ظروف.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "صفارات الإنذار دوت في إصبع الجليل قبل قليل بسبب تشخيص خاطئ".

وأعلن "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم استهداف مقاتليه عددا من المواقع الإسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.

المصدر: RT