ميقاتي يبحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة التوتر على الحدود الجنوبية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا، آخر المستجدات في ظل التوتر المتزايد على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن ميقاتي أجرى جولة أفق مع ورونيكا، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر للبحث في القرار الدولي الرقم 1701.

وقالت ورونيكا بعد اللقاء: "أردت، بعد قمة الدول العربية في الرياض، أن التقي الرئيس ميقاتي ونتبادل الآراء خصوصا وأن مجلس الأمن سيعقد في 22 نوفمبر اجتماعا للبحث في القرار 1701 والتطورات الجديدة في لبنان".

كما التقى ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب الذي وضعه في أجواء زيارته المرتقبة الى كل من الإتحاد الأوروبي وبلجيكا واللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه هناك، إضافة إلى مشاركته في الأسبوع المقبل في الاجتماعات التي سيعقدها الاتحاد من أجل المتوسط.

هذا وقال وزير الصحة فراس الأبيض بعد لقائه ميقاتي: "بحثنا في عدة مواضيع منها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية، وكذلك بالنسبة الى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، اضافة الى موضوع النازحين وشؤونهم".

وأضاف:" هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارئ".

المصدر: RT