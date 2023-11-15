مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بغلاف غزة وعسقلان

أفادت مراسلتنا قبل قليل بسماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بغلاف غزة وعسقلان ومسغاف عام.

إقرأ المزيد

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، عن استهدافها ناقلة جند إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، بقذيفة الياسين 105.

وقالت الكتائب إنها قصفت عسقلان برشقة صاروخية، مضيفة: "استهدفنا تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 عسكريا.

المصدر: RT