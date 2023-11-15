الإعلام العبري يوجه اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بعد تهديد بوجود قنبلة في مقر إقامة الفريق الإسرائيلي

وجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بتهديد نظيره الإسرائيلي بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه كأس العالم للسلاح في سويسرا.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، إن لحظات درامية مرت على أعضاء الفريق الإسرائيلي للمبارزة بداية الأسبوع الجاري، بعد تلقيهم تهديدا بوجود قنبلة مزروعة في الفندق الذي يقيمون فيه، واتضح اليوم الثلاثاء، أن من تم استجوابهم للاشتباه في تورطهم في التهديد هم أعضاء منتخب مصر للمبارزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم فتح التحقيق في أعقاب حادث رفض المبارز المصري محمود محسن، مصافحة نظيره الإسرائيلي دانييل فريدمان الذي هزمه بنتيجة 0-5 لصالح اللاعب المصري.

وزعمت الصحيفة أنه قد وصلت منشورات وقصص تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ضد المنتخب الإسرائيلي.

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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه لا يزال المحققون يحاولون معرفة من اتصل لتهديد الفريق الإسرائيلي، وما إذا كانت هناك بالفعل علاقة بين التهديد وعدم المصافحة. وفي الوقت نفسه، اشتكت جمعية المبارزة الإسرائيلية إلى الاتحاد العالمي للمبارزة (FIE) بشأن الحادث.

وبدأت الدراما برمتها في نهاية البطولة عندما توجه أعضاء الفريق الإسرائيلي إلى الفندق، للترتيب للعودة إلى إسرائيل، وحينها وصلت الرسالة الهاتفية إلى الفندق، وعلى الفور أوقف عناصر الشاباك المرافقين لهم الرحلة وقرروا إنزالهم في إحدى محطات القطار لحراستهم في النفق المؤدي إليها.

وبعد عدة استفسارات، تقرر إعادتهم إلى صالة المنافسة، حيث تم تجهيز غرفة تبديل الملابس مسبقاً للفريق، والتي تم استخدامها أيضاً كغرفة أمنية، حيث تم احتجازهم لمدة ست ساعات، بينما وصل عشرات ضباط الشرطة المحلية لزيادة حراسة الوفد.

في الوقت نفسه، تم إرسال خبراء المفرقعات للمكان وجرى إخلاؤه بالكلاب البوليسية، وبعد ساعات من البحث، لم يتم العثور على شيء، وواصل الفريق رحلته إلى إسرائيل.

المصدر: يسرائيل هايوم