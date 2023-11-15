مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء: الجيش الإسرائيلي احتجز نازحين وأقتادهم إلى جهة مجهولة

أعلن مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن الجيش الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير مجهولة.

وأفاد بأن القات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

وأضحى مجمع مستشفى الشفاء تحت نار القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر اليوم الأربعاء، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنة والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي صادر هواتف الأطباء والنازحين في المستشفى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "لا إشارة على وجود مختطفين داخل مستشفى الشفاء"، مبينا أنه "تم العثور على أسلحة في عدد من البنى التحتية الإرهابية لحماس".

وأكد أن "العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى".

المصدر: RT