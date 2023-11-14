"سرايا القدس" تعرض مشاهد رشقات صاروخية قصفت بها مدنا ومواقع عسكرية إسرائيلية وقوات توغل بغزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الثلاثاء مشاهد لرشقات صاروخية " قصفت بها" المدن والمواقع العسكرية الإسرائيلية والقوات المتوغلة بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "رشقات صاروخية قصفت بها السرايا المدن المحتلة والمواقع العسكرية والقوات المتوغلة في قطاع غزة".

ومنذ صباح اليوم، أعلنت سرايا القدس" عن عملية شنتها ضد الجيش الإسرائيلي، حيث أكدت "قصف تحشدات للعدو في أحراش "كيسوفيم" بعدد من قذائف الهاون، وقصف "العين الثالثة" برشقة صاروخية، وقصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقالت "سرايا القدس" إن "مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة".

وأضافت: "استهدفنا موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم".

وأعلنت "قصف التحشدات والآليات العسكرية في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف هاون من العيار الثقيل، ودك جنود العدو وآلياته في محور جنوب غرب غزة بقذائف الهاون النظامي".

وأردفت: "في عمليتين منفصلتين.. سرايا القدس تقصف التحشدات العسكرية المتوغلة في "نتساريم" ومحيط عمارة بكرون بصواريخ بدر1"، معلنة "دك تجمعات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون".

وقال "المراسل العسكري" لـ"سرايا القدس": "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" اليوم استمرار الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، مؤكدة قتل وإصابة عدد من الجنود من مسافة صفر وتدمير عدة آليات.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

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أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 366 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT