معبر رفح يستأنف غدا عبور أصحاب الجوازات الأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، استئناف عمل معبر رفح غدا 12 نوفمبر، لعبور من ورد اسمه في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 نوفمبر 2023.

وأفاد بيان "الهيئة" بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثا لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة "عدم ممانعة" في سفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مضيفة أن 16 مصابا وصلوا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج.

يشار إلى أنه يوم الخميس الماضي، أعيد فتح المعبر لعبور عدد محدود من جرحى القصف الإسرائيلي وحاملي جوازات السفر الأجنبية، فضلا عن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية.

وصرح بذلك مدير إعلام المعبر وائل أبو عمر لوكالة "فرانس برس" مشيرًا إلى أن "إعادة فتح معبر رفح هي لنقل الجرحى ومغادرة حملة الجنسيات الأجنبية وادخال شاحنات المساعدات".

المصدر: القاهرة 24 + وكالات