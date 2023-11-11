مصادر عبرية: اعتراض طائرة مسيّرة فوق مدينة إيلات الإسرائيلية (فيديو)

أفادت مصادر عبرية مساء اليوم السبت بأنه تم اعتراض طائرة مسيّرة فوق مدينة إيلات الإسرائيلية.

هذا وتداوت مصادر إعلامية بيان لمجموعة تطلق على نفسها اسم "سوات الجزيرة العربية" تبنت استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أن "ضرباتها وصفعاتها بدأت ولن تتوقف حتى وقف الحرب الشعواء الهمجية عل غزة".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار في اتجاه إيلات (الخميس).

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر طبية، أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى نتيجة انفجار في مدرسة بمدينة إيلات نجم عن سقوط طائرة بدون طيار.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في وسط المدينة ومحيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدين إيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

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هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، وأصيب أكثر من 27 ألفا آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: RT