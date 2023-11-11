"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لتجمع جنود في الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مشاهد من استهدافه تجمعا لجنود في الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي" في "حزب الله" على قناته في "تلغرام" مقطع فيديو يوثق "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب ثكنة هونين (راميم) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

ومنذ صباح اليوم، أصدر "حزب الله" اللبناني عدة بيانات أعلن فيها استهداف مواقع وقوات إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT