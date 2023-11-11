وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي الحاجة لوقف التصعيد

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الحاجة إلى منع المزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال البنتاغون في بيان: "جرت محادثة بين وزيري الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم السبت، وأكد أوستن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وشدد على ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن "من الضروري منع الصراع من الانتشار خارج [قطاع غزة] وتجنب التصعيد في المنطقة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في إطار النزاع بين "حماس" وإسرائيل.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: تاس