 
مباشر
عاجل
شهود: تصاعد وتيرة الاشتباكات في مدينة بيت حانون ومحيط مستشفى الشفاء

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي الحاجة لوقف التصعيد

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي الحاجة لوقف التصعيد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wegx

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الحاجة إلى منع المزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال البنتاغون في بيان: "جرت محادثة بين وزيري الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم السبت، وأكد أوستن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وشدد على ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن "من الضروري منع الصراع من الانتشار خارج [قطاع غزة] وتجنب التصعيد في المنطقة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بعدم نيتها تصعيد الصراع في الشرق الأوسط في إطار النزاع بين "حماس" وإسرائيل.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

 

 

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا