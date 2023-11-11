شاهد.. "كتائب القسام" تنشر مشاهد استهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون

تاريخ النشر:11.11.2023 | 09:56 GMT |
آخر تحديث:11.11.2023 | 10:07 GMT | أخبار العالم العربي
نشرت "كتائب القسام" اليوم السبت مشاهد لاستهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون في قطاع غزة.
يتبع..
أعلنت الخارجية السعودية عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض اليوم السبت، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.
صوتت 168 دولة يوم الجمعة، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الإجتماعية والإنسانية والثقافية" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.
حذرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلي عبر تقرير مطول لها تحت عنوان "شقوق مخيفة في العلاقات" الحكومة الإسرائيلية من تدهور العلاقات مع مصر بسبب استمرار القتال الدائر في قطاع غزة.
رد الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية محمد عبود على تصريحات مرشحة الكنيست السابقة والناشطة الاستيطانية الإسرائيلية دانيلا فايس، التي قالت إن "حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل".
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ35 حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرئيلية المتوغلة.
دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.
أفاد شهود عيان أن قتالا يجري حاليا بين عناصر الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي يعتبر الأشد ضراوة في مناطق تل الهوى ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وبيت لاهيا وبيت حانون.
يبدو أن غزة التي حولها الإسرائيليون بالقصف الجوي والمدفعي البري والبحري وعمليات التوغل البري المتواصلة والعنيفة إلى أكوام من الركام، قد أخرجت الإسرائيليين عن أطوارهم بصورة فاضحة.
قال زعيم حركة الإصلاح الديمقراطي الفلسطينية محمد دحلان إن الحرب بدأت وانتهت في 7 أكتوبر، وأن ما يجري الآن "فشّ قهر من القيادات الفاشلة لتدفيع الثمن للمواطن الفلسطيني وليس "حماس".
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب مخاطبا القادة العرب أن "رد العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجب ديني وشرعي ومسؤوليتكم أمام الله".
يطالب ليون هادار في ناشيونال إنترست الولايات المتحدة أن تستفيد من حكمة وزير خارجيتها السابق، هنري كيسينجر، لتعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ووضع حد للقتال الدائر.
تحدث اثنان من الخبراء المصريين عن وجود مخاوف في إسرائيل من حدوث "شقوق مخيفة في العلاقات" مع مصر بسبب استمرار القتال الدائر في قطاع غزة.
يشهد موظفو "غوغل" خلافات متصاعدة حول العلاقات التجارية للشركة مع إسرائيل، والتي تشمل اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير الخدمات السحابية للحكومة الإسرائيلية تسمى "مشروع نيمبوس".
أفاد شهود عيان من قطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات ضارية وعنيفة جدا مع القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي المعروف تسيبي برائيل حكومة بلاده وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من نفاد صبر مصر بسبب عدم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
طالب المرشح الرئاسي الأمريكي تيم سكوت ببدء قصف إيران، من أجل ما أسماه "إحداث فرق".
انسحب الجزائـري عيسى ماندي والإسباني إلياس أخوماش لحظة الوقوف دقيقـة صمت على أرواح القتلى الإسرائيليين قبل انطلاق مباراة فريقهما فياريال أمام مكابي حيفا الإسرائيلي يوم أمس الخميس.
كشف البرلماني المصري مصطفى بكري تفاصيل لقاء وفد "حماس" الذي زار مصر أمس الخميس، واجتماعه مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
قال عالم السياسة جون ميرشايمر، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل لاعتبارات سياسية داخلية، وخشية من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن.
أعرب المشاركون في القمة السعودية الإفريقية عن قلقهم جراء الكارثة الإنسانية في غزة، وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفق القانون الدولي.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في في الأراضي الفلسطينية.
قدم مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومصادر في الكونغرس روايات متضاربة حول ادعاء إسرائيل أن "حماس" تدير مركز قيادة وأنفاقا تحت مستشفى الشفاء شمال غزة.
حذرت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم الجمعة، من نية الجيش الإسرائيلي الواضحة لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات وحصار إسرائيلي له.
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتوقف عن تدمير الشباب الأوكراني في الخنادق.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المسؤولية عن مصير سكان غزة تقع على عاتق "حماس" فقط، وليس إسرائيل.
نشر موقع "وار مابر" خريطة لتوغل القوات الإسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد حركة "حماس" يحيى السنوار لا يزال في قطاع غزة، و"سنصل إليه".
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء مباراة المغرب وإريتريا ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.
أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إدانتها القصف الإسرائيلي للنازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق، مؤكدة أن "هذه المجازر وصمة عار على جبين الإنسانية".
قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي يوم الجمعة، "إننا سنظهر ذروة بأسنا اذا صدر أمر باستخدام كامل قوتنا ضد العدو".
أكد مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي أن على بلاده تجنب المواجهة مع روسيا والصين لاسيما في ظل الصواريخ الروسية فرط الصوتية، لأن هذا الصدام قد يزيل الولايات المتحدة عن الوجود.
تحدث الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد، عن سبب رفض السيسي لبعض المقترحات الأمريكية التي نقلها مدير وكالة الاستخبارات المركزية لمصر.
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين" قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتضرر "عدد كبير جدا" منهم.
أفادت مراسلة RT بوقوع إصابتين واحدة متوسطة وأخرى طفيفة في صفوف الإسرائيلين، جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من غزة على تل أبيب.
أعلنت صحة غزة أنه تقرر حفر مقبرة جماعية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي لدفن 100 جريح فارقوا الحياة في المجمع المحاصر، الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي متواصل.
أعلنت الرئاسة السورية مشاركة الرئيس بشار الأسد في أعمال القمة العربية الطارئة المقررة غدا السبت في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
بحث الرئيس المصري مع أمير قطر جهود تحقيق وقف إطلاق النار، وأكدا رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين أو دول المنطقة، ومحاولات التهجير القسري.
أكدت الصحافية الهولندية سونيا فان دير إندي أن العديد من الصحف والمجلات الغربية، فضلا عن معارض الصور، تستخدم صورا إباحية للأطفال القاصرين الأوكرانيين ممن تم جلبهم من أوكرانيا.
قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي إن المنطقة تشهد حراكا دبلوماسيا مكثفا في الوقت الحالي.
قال رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن التضخم الذي تسارع في البلاد إلى مستويات قياسية بلغ ذروته، مشيرا إلى أن ضعف الجنيه الناجم عن تعويمه أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.
علق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على عزم الجزائر رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا حكومة بوليفيا بدعم هذه الخطوة.
اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن تتخذ الولايات المتحدة نهج عدم التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس خلال مقابلة مع شبكة "Univision".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
القيادي الفلسطيني زعيم حركة الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان عن مقدمات وتداعيات حرب غزة.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس إن الحوثيين في اليمن حاولوا الاستيلاء على المسيرة الأمريكية أسقطوها في البحر الأحمر، لكن من غير المرجح أن يستولوا على أي شيء ذي أهمية.
حدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "الشروط الضرورية"، بحسب الإدارة الأميركية، للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أعلن ريكو فيرهوفن بطل العالم الهولندي في الوزن الثقيل بالكيك بوكسينغ تضامنه مع قطاع غزة، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.
شهد قطاع غزة ليل أمس قصفا عنيفا بعشرات القنابل والصواريخ سقطت في محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة شمالي غزة، فما هو تكتيك الحزام الناري التي يتبعه الجيش الإسرائيلي؟
أظهر فيديو أحد عناصر الجيش الإسرائيلي يتخذ من الأسير المحرر علاء أبو هشهش، الذي كان معصب العينين، درعا بشرية خلال مواجهات في مخيم الفوار بالخليل.
أكد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، محاصرة الدبابات الإسرائيلية لمشافي الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية بغزة من جميع الاتجاهات.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بما يزيد على 25 مليار دولار وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.
نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لجانب من عملياته العسكرية البرية داخل قطاع غزة تظهر عمليات التجريف والهدم وفتح ممرات أمنة لقواته.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بـ"تقدم المحادثات" بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أمريكية قطرية.
غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة مساء الجمعة بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسي على ترحيلها.
عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة مشاهد من عملية استهدافه لعدد من مواقع الجيش الإسرائيلي بالمسيّرات "الانقضاضية".
أكدت الاستخبارات العسكرية الإستونية أن القوات الروسية أخذت زمام المبادرة على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأشارت إلى أن هذه القوات تواصل الهجوم بكثافة متزايدة.
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ" اليوم الجمعة، فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالمسابقة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقا على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن استعادة أوكرانيا لأراض روسية: "طوبى لمن آمن*.. كما يقال في الأمثال".
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
توقع ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر أن تعمد روسيا إلى تنفيذ ضربات استراتيجية على القوات المسلحة الأوكرانية عبر أسراب من الطائرات بدون طيار.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد قتلاه جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة بينه وبين حركة "حماس".
أفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة، بأن ما ينشره الجيش الإسرائيلي حول نزوح المواطنين بأعداد كبيرة من الشمال إلى جنوب القطاع، عارية عن الصحة وأنها ذريعة لتنفيذ المزيد من المجازر.
رفعت رشيدة طليب، العضو الفلسطيني الوحيد في الكونغرس، صوتها عاليا قبل تصويت المجلس على انتقادها، ونالت 188 صوتا مؤيدا لها. فماذا قالت طليب وفق مقطع مصور لها في الغارديان؟
يشارك قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض اليوم السبت في قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
أشار السفير الروسي لدى تلّ أبيب أناتولي فيكتوروف إلى أن إسرائيل و"حماس" تتبادلان فرض شروط تعجيزية، مما يعقّد جهود تحرير المواطنين الروس المحتجزين لدى "حماس".
تسلم القناصون في الجيش الروسي دفعة جديدة من قناصات "رابتور" الفائقة الدقة. صرح بذلك مدير عام الشركة المصنعة للبنادق ياروسلاف توبولسكي.
تحتضن الرياض اليوم الجمعة، قمة سعودية إفريقية، تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "أياما سيئة" بانتظار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نحو 70% من الشعب الإسرائيلي يعارضونه.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار في اتجاه إيلات أمس الخميس.
أعلنت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزيير، أن مجلس الأمن الدولي اقترب من تبني قرار حول التصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر أكثر من شهر ضد "حماس"، استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.
قال المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، إنه إذا اختفت إسرائيل، فإن روسيا والصين ودول البريكس ستسيطر على 90% من النفط في العالم، وسيكون ذلك كارثيا على أمن أمريكا.
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر مصادرته معدات عسكرية قال إنها تمت خلال عمليات مداهمة إسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة لحماس ومكتب شقيق السنوار.
نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك فيديو لوالده يحذر فيه من تعنت وسياسات إسرائيل.
أفادت مراسلتنا مساء اليوم الخميس بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة طائرة مسيرة لمبنى في المدينة.
أفاد مراسل RT بمقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عقوبة على باريس سان جيرمان، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته أمام ضيفه ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وعدد كبير من المشاهير والفنانين، حملة مقاطعة لـ "تيك توك"، مشيرين إلى أن التطبيق "يحذف" المحتوى المتعلق بالمملكة.
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الرئيس الحالي جو بايدن من خلال تصرفاته قد يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة وصراع نووي.
حذف الجيش الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.
قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن هجوم أوكرانيا المضاد باء بالفشل وأن بياناتنا تشير إلى أن "الهجوم المضاد الكبير قد انتهى".
قال المرشح للانتخابات المصرية الرئاسية، عبد السند يمامة رئيس "حزب الوفد"، إنه كان بإمكان مصر وضع حد لمشكة سد "النهضة"، وذلك قبل بنائه لأنه بعد البناء سيؤدي الحل لغرق مصر والسودان.
كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول عواقب مصادرة واشنطن للأصول الروسية المجمدة بسبب أوكرانيا.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط دولي لتحويل سواحل شمال شبه جزيرة سيناء في مصر لمنطقة صحية بديلا عن مستشفيات قطاع غزة، بناء على طلب من إسرائيل.
أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، عن شعوره بالغضب والصدمة من إقدام الجيش الإسرائيلي على قصف أهداف مدنية في قطاع غزة.
أعلنت غوغل أنها ستبدأ، في ديسمبر المقبل، بحملة لحذف حسابات Gmail التي لم يستخدمها أصحابها لمدة طويلة.
أعلن فريق من العلماء الصينيين عن ولادة أول قرد حيا، بأطراف متوهجة وعيون خضراء، يحتوي على نسبة عالية من الخلايا المشتقة من خلايا جذعية مأخوذة من جنينين.
نشرت قناة "فوينكوري روسكوي فيسني" مشاهد لتدمير الجيش الروسي تحصينات أوكرانية بقذائف صاعقة تولّد موجات من البرق قرب بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.
علق المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، على إمكانية التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، أحد نجوم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
بدأت القوات الروسية استعمال الطائرات المسيرة "لانسيت" الجديدة المجهزة بتقنية التصوير الحراري، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، يساعد تناول البرقوق الطازج أو المجفف بانتظام على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.
حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.
كشفت صديقة النجم البرازيلي نيمار، برونا بيانكاردي، عن تفاصيل حادثة السطو على منزل عائلتها في مقاطعة كوتيا بمدينة ساوباولو البرازيلية، بهدف اختطافها مع نجلتها مافي المولودة حديثا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول دفاعات حماس المتنوعة والتي تكلف إسرائيل خسائر كبيرة.
أقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد بتعرض لاعبه التركي الشاب، أردا غولر، لإصابة قبل مواجهة سبورتنغ براغا (3-0) الأربعاء الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا.
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد توجه إلى السعودية عقب زيارته إلى مصر، للمشاركة في القمة العربية الطارئة غدا في الرياض حول غزة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا