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شاهد.. "كتائب القسام" تنشر مشاهد استهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون

أخبار العالم العربي

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نشرت "كتائب القسام" اليوم السبت مشاهد لاستهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون في قطاع غزة.

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