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مزارعو الموز في لبنان ينفون قصف إسرائيل أهدافا عسكرية: يستهدفون المواطنين وأرزاقهم

أخبار العالم العربي

مزارعو الموز في لبنان ينفون قصف إسرائيل أهدافا عسكرية: يستهدفون المواطنين وأرزاقهم
الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارة نقل موز في جنوب لبنان
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نفى مزارعو الموز في جنوب لبنان اليوم السبت استهداف الجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية في منطقة البراك بالزهراني في عمق الجنوب، وأكدوا أن القصف الإسرائيلي يطال المدنيين وأرزاقهم.

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وقال المزارعون في بيان لهم إن "الغارة المعادية استهدفت سيارة بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني"، معتبرين أن "هذا الاعتداء هو اعتداء واضح على البشر، وعلى أرزاق الناس وتخويفهم من تحصيل أرزاقهم".

ولفتوا إلى أن الاعتداء سيؤثر سلبا على الحركة الزراعية في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة RT باستهداف المدفعية الإسرائيلية مواقع في جنوب لبنان.

وذكرت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة الزهراني التي تبعد حوالي 40 كم عن الناقورة، فيما تم استهداف أطراف بلدتي الضهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي بجنوب لبنان بالمدفعية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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