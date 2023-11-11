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الجيش السوداني: "الدعم السريع" دمرت جسر شمبات بين أم درمان وبحري

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني:
Gettyimages.ru
السودان، أرشيف
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أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع دمرت جسر شمبات الذي يعتبر من أهم الجسور بين مدينتي أم درمان، والخرطوم بحري.

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وجاء في بيان صحفي صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أن ذلك يأتي " في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية، ونتيجة للتقدم الذي بدأت تحرزه قواتنا في الميدان خاصة في محور أم درمان".

وأكد الناطق باسم الجيش أن" تدمير كوبري شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن"

ويشهد السودان حربا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، ولاسيما مناطق العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها، إقليم دارفور وبعض ولايات كردفان.

المصدر: سبوتنيك

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