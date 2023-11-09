تقرير: تم إطلاق نحو 9500 صاروخ على مستوطنات إسرائيل وجميع أنظمة الدفاع الجوي تعمل بوقت واحد لأول مرة

أفاد الإعلام العبري بأنه "منذ بداية الحرب، تم إطلاق نحو 9500 صاروخ وعشرات الطائرات المسيّرة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي آلاف الصواريخ".

وذكرت قناة "I24" الإسرائيلية أنه "تم نشر نظام من الحماية هذا بأوسع طريقة على الإطلاق ونفذت عمليات اعتراض من جبل دوف في الشمال إلى البحر الأحمر في الجنوب".

وحسب "I24"، فإن جميع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي تعمل لأول مرة في وقت واحد (القبة الحديدية، ومقلاع داود، والماس، والسهم).

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

وقد دخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، وتستمر الفصائل الفلسطينية في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

المصدر: "RT + "I24